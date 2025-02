Medal „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla grębocickiego policjanta Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Aspirant sztabowy Grzegorz Baszyński z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach odebrał państwowe odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to ministerialna odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Funkcjonariusz za ofiarowanie już ponad 28 litrów krwi otrzymał również list gratulacyjny.

Grzegorz Baszyński, który na co dzień pełni służbę na stanowisku Kierownika Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach, od kilkunastu lat kieruje się słowami „Oddaj Krew, Uratuj Życie”.

Teraz funkcjonariusz uhonorowany został ministerialną odznaką „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Polkowicki policjant dołączył do zaszczytnego grona innych wyróżnionych mundurowych. W swoim życiu oddał już 28 litrów krwi. To odznaczenie to powód do dumy i okazja do promowania niezwykle ważnej idei krwiodawstwa.

Honorowe krwiodawstwo to nie tylko akt dobroci, ale również kluczowy element systemu opieki zdrowotnej, umożliwiający ratowanie życia. W Komendzie Powiatowej Policji w Polkowicach możemy się poszczycić kilkunastoma funkcjonariuszami, którzy regularnie oddają ten życiodajny płyn. Zachęcamy wszystkich, którzy nie mają przeciwwskazań do oddawania tego bezcennego daru.

Zostań honorowym dawcą krwi i uratuj czyjeś życie!